Переведите, но без переводчиков!!! The boss isn't going to let you off. Promise to spar with me? Everyone's excited about the ruin we dug up last night.

Гость: Гость:

1. Босс не собирается прощать тебя (to let off (разг.) - отпустить без наказания; простить, помиловать ). 2. Пообещай боксировать/состязаться со мной (но to spar может использоваться как "спорить" в разговорной речи). 3. Все волнуются о руинах/развалинах которые мы выкопали прошлой ночью.