Переведите, но без переводчиков!!! The boss isn't going to let you off. Promise to spar with me? Everyone's excited about the ruin we dug up last night.
Английский язык
Переведите, но без переводчиков!!! The boss isn't going to let you off. Promise to spar with me? Everyone's excited about the ruin we dug up last night.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Босс не собирается прощать тебя (to let off (разг.) - отпустить без наказания; простить, помиловать ). 2. Пообещай боксировать/состязаться со мной (но to spar может использоваться как "спорить" в разговорной речи). 3. Все волнуются о руинах/развалинах которые мы выкопали прошлой ночью.
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