Переведите пажалуста 22

Гость: Гость:

У меня есть два друга в школе, Лиз и Люси. Люси добра. Она добрее, чем большинство детей. На самом деле, она добрая, чем другие девушки в нашем классе. Лиз прекрасна. Она красивее, чем Люси. Она самая красивая девушка в нашем классе. У нее есть много дорогой одежды. Люси бережно и трудолюбивы. Она более дбпйлива и трудолюбивая, чем Лиз. Лиз ленивее, чем Люси. Люси очень хорошим другом. Но это трудно для Лиз, чтобы быть хорошим другом. Люси помогает всем своим друзьям сделать свою домашнюю работу. Но Лиз считает, что более важно быть лучшим и редко помогать другим детям. Лиз считает, что все, что она лучше, более современные и более дорогие. Лез любит поговорить. Лиз всегда говорит сама. Люси любит говорить тоже, но она думает, что более важно слушать других людей. "Иногда советы ваших друзей полезнее, чем вы думаете", она часто так говорит. Люси очень приятная. Интересно быть рядом с Люси. Лиз думает, что она лучше, чем Люси. Но я думаю, что по-другому. А ты?