Синтаксический разбор буратино сел за стол, подвернул под себя ногу
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Синтаксический разбор буратино сел за стол, подвернул под себя ногу
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