Решите этот пример в столбик:9975разделить75
Математика
Решите этот пример в столбик:9975разделить75
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9975___75 -75 133 __ 247 -225 _____ 225 -225 ____ 0
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