В 9часов утра два катера оттшли от пристани на озере в противоположных направлени??х .В 9ч30 мин расстояние между ними было 39км500м.С какой скоростью шел первый катер если скорость второго 45км /ч

Математика

В 9часов утра два катера оттшли от пристани на озере в противоположных направлени??х .В 9ч30 мин расстояние между ними было 39км500м.С какой скоростью шел первый катер если скорость второго 45км /ч

Автор: Гость