В 9часов утра два катера оттшли от пристани на озере в противоположных направлени??х .В 9ч30 мин расстояние между ними было 39км500м.С какой скоростью шел первый катер если скорость второго 45км /ч
Математика
В 9часов утра два катера оттшли от пристани на озере в противоположных направлени??х .В 9ч30 мин расстояние между ними было 39км500м.С какой скоростью шел первый катер если скорость второго 45км /ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9ч30 мин. - 9ч = 30 мин. затрач. время 1ч=60 мин 1). 60 : 30 х 1=2(1/2 общего времени) 2). 45 : 2 =22.5 км проплыл второй за 30 мин. 1км=1000м 3). 39 500м-22 500м=17 000 м = 17 км прошел первый за 30 мин 4). 17 х 2= 34 км/ч скор. первого
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