Помогите пожалуйста! Сколько элементарных событий при десяти бросаниях монеты?
Математика
Помогите пожалуйста! Сколько элементарных событий при десяти бросаниях монеты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое подение-решка , вторрое- орёл ,или наоборот
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