Помогите пожалуйста! Сколько элементарных событий при десяти бросаниях монеты?

Математика
Помогите пожалуйста! Сколько элементарных событий при десяти бросаниях монеты?
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Гость:
Первое подение-решка , вторрое- орёл ,или наоборот
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