Найди в тексте слова с орфограммой беглый гласный проверяемый ударением закрась ??е желтым карандашом Июль Я к Июлю прихожу, На густой траве лежу, Глажу волосы Июлю И в глаза ему глажу. —Он такой зеленоглазый!— Дома ве...

Русский язык

Найди в тексте слова с орфограммой беглый гласный проверяемый ударением закрась ??е желтым карандашом Июль Я к Июлю прихожу, На густой траве лежу, Глажу волосы Июлю И в глаза ему глажу. —Он такой зеленоглазый!— Дома вечером скажу. Подчеркну синим карандашом знаки , соединяющие однородные члены .

Автор: Гость