Найди в тексте слова с орфограммой беглый гласный проверяемый ударением закрась ??е желтым карандашом Июль Я к Июлю прихожу, На густой траве лежу, Глажу волосы Июлю И в глаза ему глажу. —Он такой зеленоглазый!— Дома ве...
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Найди в тексте слова с орфограммой беглый гласный проверяемый ударением закрась ??е желтым карандашом Июль Я к Июлю прихожу, На густой траве лежу, Глажу волосы Июлю И в глаза ему глажу. —Он такой зеленоглазый!— Дома вечером скажу. Подчеркну синим карандашом знаки , соединяющие однородные члены .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)прихОжу-хОд трАве-трАвка лЕжу-лЁжа волОсы-тут я точно не уверен но возможно волОсик глЯжу-взглЯд зелЕноглазый-зелЁный скАжу-скАз подчЕркну-подчЕрк 2)запитая после прихожу между лежу и гляжу
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