Из молока, жирность которого 5%, делают творог, жирностью 0,5%. Определить, сколько творога получается из 1 тонны молока?
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Из молока, жирность которого 5%, делают творог, жирностью 0,5%. Определить, сколько творога получается из 1 тонны молока?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Творога получится в 100 раз больше, т.к. 5/0,05 =100 ,поэтому 100 тонн :)
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