Запиши слова которые соответствуют схеме.корень.суффикс,окончание.Разбери их по ??оставу. Москвичи,подводный,слезинка,абрикосовый,настольный.

Русский язык

Запиши слова которые соответствуют схеме.корень.суффикс,окончание.Разбери их по ??оставу. Москвичи,подводный,слезинка,абрикосовый,настольный.

Автор: Гость