Запиши слова которые соответствуют схеме.корень.суффикс,окончание.Разбери их по ??оставу. Москвичи,подводный,слезинка,абрикосовый,настольный.
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Запиши слова которые соответствуют схеме.корень.суффикс,окончание.Разбери их по ??оставу. Москвичи,подводный,слезинка,абрикосовый,настольный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Москвичи: москв-корень; ич-суффикс; и-окончание; москвич-основа. слезинка; слез-корень; инк-суффикс; а-окончание; слезинк-основа. абрикосовый абрикос-корень; ов-суффикс; ый-окончание; абрикосов-основа.
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