Найти значение выражения :х в квадрате +у в квадрате ,если х+у=5
Алгебра
Найти значение выражения :х в квадрате +у в квадрате ,если х+у=5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X в квадрате +y в квадрате=25
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