Переведите пожалуйста, и если сможете задания

Гость: Гость:

Какой он , Notting Hill? спросила Барбара Ты когда нибудь была там? Там самая оживленная часть Лондона . сказала ей учительница. Notting Hill типичная деревня Лондона. Раньше эта деревня была в ужасном состоянии, с трущебами, но сейчас все изменилось. Сейчас эта деревня считается престижной. Там живут много знаменитостей. Да я была там, но много лет тому назад, когда туда заселялись больше всего писателей и артистов. У некоторых моих однакурсников были там квартиры.Там есть самая большая улица Notting Hill Carnival из всех улиц Англии. Возвращаясь к этому разговору несколько месяцов после того как она вернулась в Англию , Барбара поняла что ее учительница скрыла ( не сказала всей правды). Она сразу поняла что Notting Hill присутствавало Афро -Карибская культура. Ее учительница не хотела говорить о черных что жили там раньше и использовала слово ( оживленно) третий абзац сама .......... надеюсь помогла