Переведите пожалуйста на английский! 1.Его шапка очень тёплая.Она красная. 2.Её в??режки не зелёные.Они чёрные. 3.Ты в школе?Нет,я дома. 4.Вы были в кино вчера?Да,фильмы был крутой.Он очень интересный. 5.Их рыбка и черепах...

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Переведите пожалуйста на английский! 1.Его шапка очень тёплая.Она красная. 2.Её в??режки не зелёные.Они чёрные. 3.Ты в школе?Нет,я дома. 4.Вы были в кино вчера?Да,фильмы был крутой.Он очень интересный. 5.Их рыбка и черепаха добрые?Они не большие. 6.Он не будет в лесу завтра.Он будет в деревне. 7.Мы будем друзьями?Да,мы будем хорошими друзьями. 8.Твой дом белый.Он розовый. 9.Наши дети в классе.Они послушные. 10.Ваш город был маленьким? 11.Моя работа не сложная. 12.Брат и папа на озере сегодня. Только прошу пожалуйста не по переводчику,он не правильно переводит!

Автор: Гость