Небольшое сообщение о глоб.проблемах чел-ва (Чтобы такого нигде не было)
Обществознание
Небольшое сообщение о глоб.проблемах чел-ва (Чтобы такого нигде не было)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Глобальная проблема - таяние ледников,из-за резкого изменения климата в разных частях мира таят ледники,что приводит к (цунами к примеру) 2)Загрязнение отходами - не для кого не секрет,что в наше время современные фабрики бывают сливают отходы в реки,озера,которые находятся близь них. 3)Вырубка лесов - нехватка дерева обуславливается быстрым мировым развитием
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