ЗВУКО БУКВЕННЫЙ РАЗБОР СЛОВА ПОЯС!

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Пояс - ударение на О, 2 слога, 4 буквы, 5 звуков. п (п) - согласный, твердый, парный, глухой. о(о) - гласный, ударный. я(й) - согласный, мягкий, сонорный/звонкий, непарный. (а) - гласный, безударный с(с) - согласный, парный, глухой, твердый.