Есть 5 розеток в электросети кабинета физики и 30 тройников. которое наибольшее количество электро приборов можно включить в электросеть этого кабинета с их помощью

Математика

Есть 5 розеток в электросети кабинета физики и 30 тройников. которое наибольшее количество электро приборов можно включить в электросеть этого кабинета с их помощью

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