Есть 5 розеток в электросети кабинета физики и 30 тройников. которое наибольшее количество электро приборов можно включить в электросеть этого кабинета с их помощью
Математика
Есть 5 розеток в электросети кабинета физики и 30 тройников. которое наибольшее количество электро приборов можно включить в электросеть этого кабинета с их помощью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 тройников-то есть в одном тройнике 3 розетки, получается, что 30×3=90 розеток во всех тройниках. В классе 5 розеток, тогда 90×5=450
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