Слово drink просклоняйте в Present simpl

Английский язык
Слово drink просклоняйте в Present simpl
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Drinks(3-е л.,ед.ч.)
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