Слово drink просклоняйте в Present simpl
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Слово drink просклоняйте в Present simpl
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Гость:
Drinks(3-е л.,ед.ч.)
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