Распространить педложения второстепенными членами предложения. самолет летел. П??ица летела.время летело. ландыш отцвёл. Земляника отцвела.Дерево отцвело. Ветер шумел. река шумела. Море шумело. Месяц светил. Луна светила.Солнце...

Гость: Гость:

Самолет летел высоко в небе. Птица летела в сторону моего дома. Время летело очень быстро! Ландыш отцвел и трава пожухла. "Земляника уже отцвела" - сказала мама. Дерево отцвело и я, увидев это расстроился. Ветер сильно шумел над головой. Большой лес опустел уже давно. Роща опустела и всё затихло в ближнем лесу. Поле опустело с наступлением осени.