Распространить педложения второстепенными членами предложения. самолет летел. П??ица летела.время летело. ландыш отцвёл. Земляника отцвела.Дерево отцвело. Ветер шумел. река шумела. Море шумело. Месяц светил. Луна светила.Солнце...
Русский язык
Распространить педложения второстепенными членами предложения. самолет летел. П??ица летела.время летело. ландыш отцвёл. Земляника отцвела.Дерево отцвело. Ветер шумел. река шумела. Море шумело. Месяц светил. Луна светила.Солнце светило.Лес опустел.Роща опустела.Поле опустело.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самолет летел высоко в небе. Птица летела в сторону моего дома. Время летело очень быстро! Ландыш отцвел и трава пожухла. "Земляника уже отцвела" - сказала мама. Дерево отцвело и я, увидев это расстроился. Ветер сильно шумел над головой. Большой лес опустел уже давно. Роща опустела и всё затихло в ближнем лесу. Поле опустело с наступлением осени.
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