Помогите пожалуйста перевести текст с русского на английский! Я предпочитаю жит?? в городе. Я думаю в городе не ограниченные возможности! Здесь каждый может стать тем, кем захочет. Также в городе можно найти много красивых мес...
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Помогите пожалуйста перевести текст с русского на английский! Я предпочитаю жит?? в городе. Я думаю в городе не ограниченные возможности! Здесь каждый может стать тем, кем захочет. Также в городе можно найти много красивых мест или достопремечательностей. Здесь можно заниматься всем: пением, танцами, языками и т.д.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I prefer to live in the city. I think the city is not limited capacity! Here, everyone can be what he wants. Also in the city you can find a lot of beautiful places or surrounding of. Where you can do everything: singing, dancing, languages, etс
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