1) Укажите слово , в котором звуком больше чем , букв. А) арбуз В) якорь С) честный Г) приём
Русский язык
1) Укажите слово , в котором звуком больше чем , букв. А) арбуз В) якорь С) честный Г) приём
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приём ,.................
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