1) Укажите слово , в котором звуком больше чем , букв. А) арбуз В) якорь С) честный Г) приём

Русский язык

1) Укажите слово , в котором звуком больше чем , букв. А) арбуз В) якорь С) честный Г) приём

Автор: Гость