(343/64) в степени 2х-4 = (49/16) в степени 2х Помогите решить уравнение!
Математика
(343/64) в степени 2х-4 = (49/16) в степени 2х Помогите решить уравнение!
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