Диагонали прямоугольника KMNP пересекаются в точке О. Найдите углы треугольника КOP, если угол KNP равен 50° ,а диагональ MP=9см и найти вторую диагональ KN решение
Геометрия
Диагонали прямоугольника KMNP пересекаются в точке О. Найдите углы треугольника КOP, если угол KNP равен 50° ,а диагональ MP=9см и найти вторую диагональ KN решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПРотивоположные угла ромба равны, значит угол МКР тоже = 80 гр. диагональ делит угол ромба пополам - тогда угол ОКР=40 градусов. Треугольник КОР - прямоугольный, так как диагонали ромба взаимно перпендикулярны, следовательно угол КРО=180-90-40=50 градусов. Ответ: КОР=90 гр. ; ОКР=40 гр. ; КРО=50 гр.
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