Диагонали прямоугольника KMNP пересекаются в точке О. Найдите углы треугольника КOP, если угол KNP равен 50° ,а диагональ MP=9см и найти вторую диагональ KN решение

Геометрия

Диагонали прямоугольника KMNP пересекаются в точке О. Найдите углы треугольника КOP, если угол KNP равен 50° ,а диагональ MP=9см и найти вторую диагональ KN решение

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