Откуда в зарубежную Европу поступают нефть, природный газ, уголь, железная руда и ??таль? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА :3

География

Откуда в зарубежную Европу поступают нефть, природный газ, уголь, железная руда и ??таль? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА :3

Автор: Гость