Откуда в зарубежную Европу поступают нефть, природный газ, уголь, железная руда и ??таль? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА :3
География
Откуда в зарубежную Европу поступают нефть, природный газ, уголь, железная руда и ??таль? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА :3
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Нефть-Россия Природный газ-Россия, Уголь-Россия,Украина Железная руда-Россия,Украина Сталь-Люксембург
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