Сочинение человек с большой буквы. пожалуйста !!!!!

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Сочинение человек с большой буквы. пожалуйста !!!!!
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Автор: Гость
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Гость:
Человек ............................
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