Переведите пожалуйста на английский язык : 1) Он прислал свое резюме вчера. 2)В эт??й компании есть отдел кадров. 3)Он хочет нанять нового работника (служащего). 4)Я не могу найти никого, подходящего для этой должности.
Английский язык
Переведите пожалуйста на английский язык : 1) Он прислал свое резюме вчера. 2)В эт??й компании есть отдел кадров. 3)Он хочет нанять нового работника (служащего). 4)Я не могу найти никого, подходящего для этой должности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)He sent his resume yesterday. 2)This company has a human resources department. 3)He wants to hire a new employee 4) I can not find anyone suitable for this position.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
выписать из произведения пушкина 3 предложения с соединительным союзом, три с при??ыканием,три с противительным союзом
Математика
Сумма двух чисел равна 324. чему равно большее число, если четырёхкратное значение ??дного числа на 14 больше другого? А.262, Б.95, В.81
Українська мова
Математика