Переведите пожалуйста на английский язык : 1) Он прислал свое резюме вчера. 2)В эт??й компании есть отдел кадров. 3)Он хочет нанять нового работника (служащего). 4)Я не могу найти никого, подходящего для этой должности.

Английский язык

Переведите пожалуйста на английский язык : 1) Он прислал свое резюме вчера. 2)В эт??й компании есть отдел кадров. 3)Он хочет нанять нового работника (служащего). 4)Я не могу найти никого, подходящего для этой должности.

Автор: Гость