Сумма двух чисел равна 324. чему равно большее число, если четырёхкратное значение ??дного числа на 14 больше другого? А.262, Б.95, В.81
Математика
Сумма двух чисел равна 324. чему равно большее число, если четырёхкратное значение ??дного числа на 14 больше другого? А.262, Б.95, В.81
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое число х второе число у четырёхкратное значение первого числа 4х х+у=324 4х-у=14 ------------------------------------ сложим оба уравнения х+4х=324+14 5х=338 х=338:5 х=67.6 у=324-67.6=256.4 ----------------------------- Ответ:большее число равно 256. То есть (4.)
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