Сумма двух чисел равна 324. чему равно большее число, если четырёхкратное значение ??дного числа на 14 больше другого? А.262, Б.95, В.81

Математика
Сумма двух чисел равна 324. чему равно большее число, если четырёхкратное значение ??дного числа на 14 больше другого? А.262, Б.95, В.81
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое число х второе число у четырёхкратное значение первого числа 4х х+у=324 4х-у=14 ------------------------------------ сложим оба уравнения х+4х=324+14 5х=338 х=338:5 х=67.6 у=324-67.6=256.4 ----------------------------- Ответ:большее число равно 256. То есть (4.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Диалог из деалектами
Ответить
Математика
6y-7x/2x : (492-36y2)
Ответить
Литература
Краткое содержание "Король Лир". Нужно прочитать, но времени нет...
Ответить
Биология
Срочно!!! Помогите пожалуйста написать биологию.
Ответить
Математика
ХЭЭЭЛП СРОЧНО!!!!ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПОЖАЛУЙСТА!!! Решите задачу ДВУМЯ РАЗНЫМИ арифме??ическими способами, установив предварительно вид зависимости...
Ответить