Сумма двух чисел равна 324. чему равно большее число, если четырёхкратное значение ??дного числа на 14 больше другого? А.262, Б.95, В.81

Математика

Сумма двух чисел равна 324. чему равно большее число, если четырёхкратное значение ??дного числа на 14 больше другого? А.262, Б.95, В.81

Автор: Гость