Краткое содержание "Король Лир". Нужно прочитать, но времени нет...

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Сюжет Место действия — Британия. Время действия — легендарно относимое к XI в. Сюжет пьесы построен на истории легендарного короля Лира, который на склоне лет решает удалиться от дел и разделить своё королевство между тремя дочерями. Для определения размеров их частей он просит каждую из них сказать, как сильно она его любит. Две старшие дочери используют этот шанс, а младшая — Корделия — отказывается льстить, говоря, что её любовь выше этого. Лир делит королевство между старшей и средней дочерьми. Однако вскоре, после ужасного приёма, оказанного ему ими, он понимает, что ошибался и что лишь Корделия любила его по-настоящему. Но поздно: королевство готово вот-вот исчезнуть. Лир вместе с младшей дочерью попадает в плен и гибнет. В пьесу Шекспиром вплетён совершенно посторонний сюжет графа Глостера и Эдмонда, его побочного сына, нежелающего мириться со своим положением. Глостер становится жертвой ужасной расправы. Персонажи Корделия. Картина Вильяма Ф. Йемеса (1888)Лир, король Британии Король Французский Герцог Бургундский Герцог Корнуэльский Герцог Альбанский Граф Кент Граф Глостер Эдгар — сын Глостера Эдмонд — побочный сын Глостера Куран, придворный Старик — арендатор у Глостера Врач Шут Освальд, дворецкий Гонерильи Офицер на службе у Эдмонда Придворный из свиты Корделии Герольд Слуги герцога Корнуэльского Дочери Лира: Гонерилья Регана Корделия