ХЭЭЭЛП СРОЧНО!!!!ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПОЖАЛУЙСТА!!! Решите задачу ДВУМЯ РАЗНЫМИ арифме??ическими способами, установив предварительно вид зависимости между данными в ней величинами: «5 станков-автоматов при одновременной работе мо...
Математика
ХЭЭЭЛП СРОЧНО!!!!ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПОЖАЛУЙСТА!!! Решите задачу ДВУМЯ РАЗНЫМИ арифме??ическими способами, установив предварительно вид зависимости между данными в ней величинами: «5 станков-автоматов при одновременной работе могут выполнить некоторый заказ за 12 ч. За сколько часов будет выполнен тот же заказ при одновременной работе 8 таких же станков-автоматов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Способ 1: 1) 1 - вся работа (весь заказ) 1:12 = 1/12 (раб/час) - производительность 5 станков 2) 1/12 : 5 = 1/12*1/5 = 1/60 (раб/час) - производительность 1 станка 3) 1/60*8=8/60=2/15 (раб/час) - производительность 8 станков 4) 1 : 2/15 = 1*15/2 = 15/2= 7,5 часов работы для выполнения того же заказа восемью станками. Способ 2: 1) 8: 5 = 1,6 раз - увеличение станков 2) 12:1,6=7,5 часов потребуется для выполнения того же заказа восемью станками.
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