ХЭЭЭЛП СРОЧНО!!!!ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПОЖАЛУЙСТА!!! Решите задачу ДВУМЯ РАЗНЫМИ арифме??ическими способами, установив предварительно вид зависимости между данными в ней величинами: «5 станков-автоматов при одновременной работе мо...

Математика

ХЭЭЭЛП СРОЧНО!!!!ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПОЖАЛУЙСТА!!! Решите задачу ДВУМЯ РАЗНЫМИ арифме??ическими способами, установив предварительно вид зависимости между данными в ней величинами: «5 станков-автоматов при одновременной работе могут выполнить некоторый заказ за 12 ч. За сколько часов будет выполнен тот же заказ при одновременной работе 8 таких же станков-автоматов?

Автор: Гость