Срочно!!! Помогите пожалуйста написать биологию.
Биология
Срочно!!! Помогите пожалуйста написать биологию.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Волк, летучие мыши, хорек, ласка б) Многие животные впадают в спячку из-за того, что зимой пропадают основные источники их питания. Например, суслик, который питаться семенами, корневищами и луковицами, не может позволить себе такой рацион.
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