Срочно!!! Помогите пожалуйста написать биологию.

Гость: Гость:

А) Волк, летучие мыши, хорек, ласка б) Многие животные впадают в спячку из-за того, что зимой пропадают основные источники их питания. Например, суслик, который питаться семенами, корневищами и луковицами, не может позволить себе такой рацион.