выписать из произведения пушкина 3 предложения с соединительным союзом, три с при??ыканием,три с противительным союзом
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выписать из произведения пушкина 3 предложения с соединительным союзом, три с при??ыканием,три с противительным союзом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все мои братья и сестры умерли во младенчестве. Отец мой Андрей Петрович Гринев в молодости своей служил при графе Минихе и вышел в отставку премьер-майором в 17.. году. Под его надзором на двенадцатом году выучился я русской грамоте и мог очень здраво судить о свойствах борзого кобеля. Он был добрый малый, но ветрен и беспутен до крайности. Он поглядел на меня как бы с сожалением; однако мы разговорились. Однажды осенью матушка варила в гостиной медовое варенье, а я, облизываясь, смотрел на кипучие пенки. Бопре в смятении хотел было привстать и не мог: несчастный француз был мертво пьян. Семь бед, один ответ. Эта книга имела всегда сильное на него влияние: никогда не перечитывал он ее без особенного участия, и чтение это производило в нем всегда удивительное волнение желчи.
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