Переведите пожалуйста на русский! Тікірейіп құлағы Менен бұрын тұрады. Бойын жазып керіліп, Беті-қолын жуады.
Қазақ тiлi
Переведите пожалуйста на русский! Тікірейіп құлағы Менен бұрын тұрады. Бойын жазып керіліп, Беті-қолын жуады.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ухо молодого человека Перед мной. RECORD лежал, Поверхность стирать вручную.
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