Переведите пожалуйста на татарский, шестой номер

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Переведите пожалуйста на татарский, шестой номер
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) кайбер үсемлекләр занесенные кызыл китабына кертелгән. 2) БОГАТству табигать һәм матурлык пейзажей татарстан ярышу мөмкин белән многимии государствоми европа. 3) табигать бу чәчәкләр вазе карибского сандугач кояш пляжи һәм җылы яңгыр, яхшы кәеф. 4)яратыгыз табигатьне саклагыз аны, ул рәхмәтле сезгә. 5)табигатьне саклауга саклап калу, тормыш җирдә. 6) ул бик зур роль уйный тәрбияләүдә, кеше һәм биосфера һәм аның сәламәтлеген
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