Переведите пожалуйста на татарский, шестой номер
Другие предметы
Переведите пожалуйста на татарский, шестой номер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) кайбер үсемлекләр занесенные кызыл китабына кертелгән. 2) БОГАТству табигать һәм матурлык пейзажей татарстан ярышу мөмкин белән многимии государствоми европа. 3) табигать бу чәчәкләр вазе карибского сандугач кояш пляжи һәм җылы яңгыр, яхшы кәеф. 4)яратыгыз табигатьне саклагыз аны, ул рәхмәтле сезгә. 5)табигатьне саклауга саклап калу, тормыш җирдә. 6) ул бик зур роль уйный тәрбияләүдә, кеше һәм биосфера һәм аның сәламәтлеген
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажите, чем отличаются диалектизмы от соответствующих литературных слов: являются их синонимами; име- ют другое значение; отличаются фонетически...
Математика
Сколько различных трехзначных четных чисел можно составить с помощью цифр 3 7 9 0 ??ифры могут повторяться
Английский язык
Derive adjectives from the following nouns: Anger; jealousy; happiness; calmness; tension; hopefulness; anxiety; sorrow; emotion; ambiguity; confus...
Обществознание