Переведите пожалуйста переводчика нет!

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Ответ(ы):
Гость:
Захватывающий город Лондон. Для людей живущих и работающих в Лондоне это родной город. Для других, которые только его посещают это город истории и культуры, место известных музеев, галлерей и исторических зданий. Другие туристы приезжают увидеть красочные церемонии, посетить театры ,кинотеатры и клубы. Сквозь века люди со всего мира приезжали сюда. Лондон наибольший город в Европе. Сейчас его популяция больше чем 7 миллионов. Лондон расположен на самой известной и важной реке Англии - Темзе . Если хотите увидеть город с реки возьмите лодочный тур и наслаждайтесь великолепными видами таких исторических мест как здание парламента, биг бен, лондонский глаз, башня Лондона ( или Тауэр) и другое.
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