Переведите пожалуйста,срочно!Буду очень благодарен!

Английский язык
Переведите пожалуйста,срочно!Буду очень благодарен!
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