как в современном мире проявляются тенденции объединения и разъединения наций?

Обществознание
как в современном мире проявляются тенденции объединения и разъединения наций?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В жизни все циклично. Так же и в истории в один период нации обьединяются например для достижения опр цели(борьба с фашизмом, великая отечественная) и с течением времени нации разьединяюся в силу разных факторов и причин. Разногласия культурные национальные территориальные экономические исторические религиозные
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите решить !!!!
Ответить
Алгебра
Помогите найти решение задачи Коши
Ответить
Алгебра
Помогите найти общее решение дифференциального уравнения
Ответить
Русский язык
Пожалуйста помогите решить
Ответить
Химия
Составить уравнение реакции
Ответить