как в современном мире проявляются тенденции объединения и разъединения наций?

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В жизни все циклично. Так же и в истории в один период нации обьединяются например для достижения опр цели(борьба с фашизмом, великая отечественная) и с течением времени нации разьединяюся в силу разных факторов и причин. Разногласия культурные национальные территориальные экономические исторические религиозные