Помогите найти решение задачи Коши

Алгебра
Помогите найти решение задачи Коши
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
решим однородное уравнение  потенцируем и находим: применяем метод вариации константы:   откуда: интегрируем: теперь: Ответ:
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