Помогите найти общее решение дифференциального уравнения

Алгебра
Помогите найти общее решение дифференциального уравнения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ищем общее решение уравнения: В виде:  получили характеристическое уравнение: Частное решение исходного уравнения ищем в виде: при : при : решение уравнения:
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