Выпишите из этого предложения словосочетания и определите у них тип связи : Однаж??ы я пришёл к маме на работу и увидел там на Доске Почёта её фотографию .

Русский язык
Выпишите из этого предложения словосочетания и определите у них тип связи : Однаж??ы я пришёл к маме на работу и увидел там на Доске Почёта её фотографию .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды я,пришел к маме,пришел на работу,увидел там,увидел на доске почета,увидел её фотографию,
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