Выпишите из этого предложения словосочетания и определите у них тип связи : Однаж??ы я пришёл к маме на работу и увидел там на Доске Почёта её фотографию .

Русский язык

Выпишите из этого предложения словосочетания и определите у них тип связи : Однаж??ы я пришёл к маме на работу и увидел там на Доске Почёта её фотографию .

Автор: Гость