Переведите пожалуйста текст на казахский! Я очень люблю когда мне дарят подарки. А так же я люблю их дарить. Обычно подарки дарят твои друзья и близкие тебе люди. Дарят подарки на праздники, например на Новый год, 8 марта, ден...
Қазақ тiлi
Переведите пожалуйста текст на казахский! Я очень люблю когда мне дарят подарки. А так же я люблю их дарить. Обычно подарки дарят твои друзья и близкие тебе люди. Дарят подарки на праздники, например на Новый год, 8 марта, день рождения и так далее. Если ты подаришь подарок который сделан своими руками, то ему будет намного приятнее его получать. Например ты можешь сделать открытку или аппликацию.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маған сыйлық бергенді ұнатамын.Тағыда мен басқаларға сыйлық бергенді ұнатамын. Негізінде сыйлық тарды достарын, жақын адамдарын сыйлайды.Сыйлықтарды мерекелерде сыйлайды мысалға жаңа жылда , 8 наурызда , туған күнде жəне де т.б. Егер сен өз қолымен жасаған сыйлықты сыйласан сыйлаған адамына өте жақсы болады. Мысалға хат сыйлауына болады
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