Переведите пожалуйста текст на казахский! Я очень люблю когда мне дарят подарки. А так же я люблю их дарить. Обычно подарки дарят твои друзья и близкие тебе люди. Дарят подарки на праздники, например на Новый год, 8 марта, ден...

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Переведите пожалуйста текст на казахский! Я очень люблю когда мне дарят подарки. А так же я люблю их дарить. Обычно подарки дарят твои друзья и близкие тебе люди. Дарят подарки на праздники, например на Новый год, 8 марта, день рождения и так далее. Если ты подаришь подарок который сделан своими руками, то ему будет намного приятнее его получать. Например ты можешь сделать открытку или аппликацию.

Автор: Гость