Суреттерге кара көмектесші
Қазақ тiлi
Суреттерге кара көмектесші
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 сурет: мен достарыммен ара тұра велосипед тебемін. сондай кездің бірінде мен құлап қалдым. бірақ велосипедім сынбады. мен қазір барынша мұқият боламын
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