В чем суть выращивание растений

Биология
В чем суть выращивание растений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)они выделяют кислород и поглазеют углекислый газ 2) они очень красивые и служат как украшения для праздников 3) из некоторых растений делают лекарства
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