Поздняя осень. Составить побудительное, вопросительное, повествовательное предл??жения ( Чтобы текст был единым )

Гость: Гость:

Вы должны собрать листья для гербария. Дворник убери эту кучу листьев. Не рвите листья с деревьев они скоро опадут. (Это были побудительные) Почему листья падают с деревьев? А от чего листья желтеют? Почему нужно убирать листья с дороги они ведь такие красивые?(Это были вопросительные) Вот и листья начали опадать. Весело когда под ногами шуршат листья! Вот скоро на дереве не останется ни одного листочка. (Это были повествовательные.)