Пожалуйста срочно переводите 1 тапсырма

Гость: Гость:

Не бросай хлеб на землю не ставь вещи на поверхность хлеба не наступай на соль 4)не пей еду.... 5)не наливай собаке еду с ...ложкой для готовки не прыгай,не наступай на скатерть не ешь лежа 4и5 никак не могу подобрать слово уже 2часа наверное прошло все же видно что и русский и казахский не родной язык