Переведите пожалуйста текст, очень надо...

Гость: Гость:

Есть много необычных историй в истории письма, и это одно, которые несомненно будет интересно всем. Письмо о котором мы говорим было написано Вольтером, великим французским философом и писателем. Вольтер написал памфлет, который отправил своему издателю. Прошло какое-то время, но Вольтер не получил никаких новостей о его судьбе. Вольтер, который знал своего издателя очень хорошо, напоследок отправил письмо, которое содержало только вопросительный знак. Все копии памфлета уже были распроданы. Это было вполне ясно издателю, что вопросительный знак означал в письме Вольтара. Он отправил ответ, который был настолько же короткий как в письме Вольтара и яснее некуда. Ответ так же содержал только один символ "!".