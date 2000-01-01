Переведите пожалуйста тексты на русский язык заранее спасибо)

Гость: Гость:

1. Здание рядом с железнодорожной линией, где люди покупают билеты называется станция. 2. Коренные американцы жили в вигвам. 3. Короля или королевы, живет в месте. 4. Эмпайр-Стейт-Билдинг настолько высокое, что это называется небо. 5. Эскимосы традиционно проживают в доме изо льда называется иглу. 6. Легкий укрытие используется для кемпинга называется палатку. 7. Лодку, которая может быть жил в называется дом не. 8. Место, которое многие врачи и медсестры называется больница.