Переведите правило на русский язык, не с переводчика, проверю.

Английский язык
Переведите правило на русский язык, не с переводчика, проверю.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы используем причастия настоящего времени для описания чего-либо или кого-либо. Фильм был скучный(какой был фильм?скучный).Причастия прошедшего времени используются при описании чьих-то чувств. Нам скучно(Вы как,как себя чувствуете?? нам скучно
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