Переведите правило на русский язык, не с переводчика, проверю.

Гость: Гость:

Мы используем причастия настоящего времени для описания чего-либо или кого-либо. Фильм был скучный(какой был фильм?скучный).Причастия прошедшего времени используются при описании чьих-то чувств. Нам скучно(Вы как,как себя чувствуете?? нам скучно