В3*1а=а31 пожалуйста помогите
Математика
В3*1а=а31 пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 умножаем на такое число чтобы в произведении стояла еденица на месте разряда едениц: 3*7=21 следовательно а=7, получаем б3*17=731, из 731 вычитаем то что известно, а это 3*17 получаем 731-51=680, 680:17=40, т.е. 4 десятка, значит ответ 43*17=731
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