В3*1а=а31 пожалуйста помогите

Математика
В3*1а=а31 пожалуйста помогите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 умножаем на такое число чтобы в произведении стояла еденица на месте разряда едениц: 3*7=21 следовательно а=7, получаем б3*17=731, из 731 вычитаем то что известно, а это 3*17 получаем 731-51=680, 680:17=40, т.е. 4 десятка, значит ответ 43*17=731
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
к какой части речи относятся слова раненому в словосочитании страдающему раненому и слову дежурным в словосочитании охроняющим дежурным
Ответить
Математика
Что такое бисектриса
Ответить
Русский язык
Написать на каждую букву алфавита на тему школа
Ответить
Окружающий мир
Какие звукинаиболее важнослышать для человека
Ответить
Русский язык
Как ошибки помогают понять,правильный ли путь мы выбрали. помогите придумать вступление и пример.
Ответить