Переведите предложения на английскийя хожу в школу каждый день После школы я иду ??омой Потом я делаю уроки ужинаю А потом ложусь спать

Английский язык

Переведите предложения на английскийя хожу в школу каждый день После школы я иду ??омой Потом я делаю уроки ужинаю А потом ложусь спать

Автор: Гость