Переведите предложения на английскийя хожу в школу каждый день После школы я иду ??омой Потом я делаю уроки ужинаю А потом ложусь спать
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Переведите предложения на английскийя хожу в школу каждый день После школы я иду ??омой Потом я делаю уроки ужинаю А потом ложусь спать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I go to school every day. After school I go home. Then I do my homework, have dinner. And then I go to bed.
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