1.Найдите значение выражения: а) 2 3/4 - 1 5/6; б) 4 2/5 +3 5/6; в) 7 5/12 – (1 5/8 + 2 1/24).
Математика
1.Найдите значение выражения: а) 2 3/4 - 1 5/6; б) 4 2/5 +3 5/6; в) 7 5/12 – (1 5/8 + 2 1/24).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 2 3/4 - 1 5/6 = 2 9/12 - 1 10/12 = 1 21/12 - 1 10/12 = 11/12. б) 4 2/5 + 3 5/6 = 4 12/30 + 3 25/30 = 7 37/30 = 8 7/30. в) 7 5/12 – (1 5/8 + 2 1/24) = 7 10/24 - 1 15/24 + 2 1/24 = 6 34/24 - 1 15/24 + 2 1/24 = 3 20/24.
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