Помогите, напишите не большой доклад про Каимилло Кавура

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Граф Ками́лло Бенcо ди Каву́р — итальянский государственный деятель, премьер-министр Сардинского королевства, сыгравший исключительную роль в объединении Италии под властью сардинского монарха. Первый премьер-министр ИталииВо время обучения в Военной королевской академии в Турине Кавур был пажом наследного принца Карла-Альберта. Рано проявившаяся независимость характера заставляла его тяготиться этим положением: окончив курс академии и получив чин лейтенанта корпуса инженеров, он открыто выражал своё удовольствие тем, что сбросил с себя «ливрею», чем навлек на себя недовольство принца. Первые годы служебной деятельности Кавура были посвящены возведению военных укреплений. Мечтая о лучшем будущем для своей родины, Кавур надеялся на подъём патриотических настроений в Италии под влиянием Июльской революции во Франции; разочарованный в своих надеждах, он с горечью выражал осознание того, что его страна, сдавленная с одной стороны австрийскими штыками, с другой — папскими отлучениями, неспособна сама справиться со своими бедами.