Что такое лексика? Скажите !

Литература
Что такое лексика? Скажите !
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лексика это раздел науки о языке, изучающий слова, их значения
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